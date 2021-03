Valentina Vezzali sottosegretaria allo Sport | dalla pedana alla politica

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 12 marzo 2021) È Valentina Vezzali la donna indicata dal premier Mario Draghi per ricoprire la carica di Sottosegretario allo Sport. Adorata o detestata (soprattutto da tante colleghe), con VV non ci sono mai state mezze misure. Vezzali è una delle atlete simbolo dello sport italiano, per la delega allo Sport serviva un profilo tecnico in un momento delicatissimo con molte discipline ferme causa pandemia e un intero sistema da ridefinire.