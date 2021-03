Valentina Vezzali nominata sottosegretaria allo sport

Leggi su zon

(Di venerdì 12 marzo 2021) Il Consiglio dei Ministri ha nominato la medaglia d’oro olimpicanuovaQuesta mattina il Consiglio dei Ministri ha nominatonuova. Dopo Josefa Idem nel 2013, è la seconda vincitrici dell’oro olimpico a ricoprire tale ruolo. L’ex campionessa del fioretto entrerà in carica immediatamente, queste le sue parole: “Sono profondamente onorata per l’incarico ricevuto dal Presidente del Consiglio. Essere chiamata ad occuparmi di, cioè di quello che è il mio mondo e la famiglia dalla quale provengo, è per me una sfida importante che affronterò con tanta umiltà e forte determinazione. Mi metterò da subito al ...