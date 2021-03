Vaccino, Puglia oltre le quattrocentomila somministrazioni. Si prosegue anche con l’AstraZeneca Dati diffusi dal ministero della Salute sulla campagna anti corona virus (Di venerdì 12 marzo 2021) In Puglia, bloccata una parte del lotto come disposto a livello nazionale dall’aula (agenzia italiana del farmaco) le vaccinazioni del personale scolastico proseguono utilizzando altri lotto di AstraZeneca. Per gli ultraottantenni vengono utilizzati Pfizer e Moderna. Immagini diffuse dal ministero della Salute. L'articolo Vaccino, Puglia oltre le quattrocentomila somministrazioni. Si prosegue anche con l’AstraZeneca <small class="subtitle">Dati diffusi dal ministero della Salute sulla campagna anti ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 12 marzo 2021) In, bloccata una parte del lotto come disposto a livello nazionale dall’aula (agenzia italiana del farmaco) le vaccinazioni del personale scolastico proseguono utilizzando altri lotto di AstraZeneca. Per gli ultraottantenni vengono utilizzati Pfizer e Moderna. Immagini diffuse dal. L'articolole. Sicon dal...

Advertising

M5S_Europa : Il vaccino contro il #COVID19 funzionerebbe anche contro la variante inglese: lo annuncia l’Istituto zooprofilattic… - NoiNotizie : Vaccino, #Puglia oltre le quattrocentomila somministrazioni. Si prosegue anche con l'#AstraZeneca Dati diffusi dal… - infoitsalute : Bloccato anche in Puglia un lotto del vaccino anti-covid di AstraZeneca - infoitsalute : Bloccato anche in Puglia un lotto del vaccino anti-covid di Astra Zeneca - infoitsalute : AstraZeneca, bloccato anche in Puglia un lotto del vaccino anti-covid -