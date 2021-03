Vaccino, Oms: “Nessun motivo per non usare AstraZeneca” (Di venerdì 12 marzo 2021) ROMA – Mentre si apprende che anche la Thailandia sospende la somministrazione del vaccino AstraZeneca per avverse reazioni, l’Organizzazione mondiale della sanità, per bocca della sua portavoce Margaret Harris in una conferenza stampa a Ginevra, dichiara che “non c’è alcuna ragione per non utilizzare i vaccini AstraZeneca, non c’è motivo per non usarlo”. Leggi su dire (Di venerdì 12 marzo 2021) ROMA – Mentre si apprende che anche la Thailandia sospende la somministrazione del vaccino AstraZeneca per avverse reazioni, l’Organizzazione mondiale della sanità, per bocca della sua portavoce Margaret Harris in una conferenza stampa a Ginevra, dichiara che “non c’è alcuna ragione per non utilizzare i vaccini AstraZeneca, non c’è motivo per non usarlo”.

