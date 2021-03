Vaccino Johnson & Johnson, ok dell’Ema. 200 milioni di dosi alla Ue entro l’anno (Di venerdì 12 marzo 2021) ll Vaccino Johnson & Johnson approvato dall’Ema è una gran buona notizia. Non solo perché aumenta il numero di dosi a disposizione per immunizzare il Paese contro il Covid, ma perché il siero del colosso farmaceutico americano, rispetto ai precedenti Pfizer e AstraZeneca, ha due importanti prerogative. Vaccino Covid 19: le cose da sapere guarda le foto Leggi anche › Nuovo piano vaccini: ... Leggi su iodonna (Di venerdì 12 marzo 2021) llapprovato dall’Ema è una gran buona notizia. Non solo perché aumenta il numero dia disposizione per immunizzare il Paese contro il Covid, ma perché il siero del colosso farmaceutico americano, rispetto ai precedenti Pfizer e AstraZeneca, ha due importanti prerogative.Covid 19: le cose da sapere guarda le foto Leggi anche › Nuovo piano vaccini: ...

