Vaccino Johnson & Johnson, l’Oms approva l’utilizzo d’emergenza: si va verso la distribuzione di milioni di dosi (Di venerdì 12 marzo 2021) approvato per l’uso di emergenza. È questa la decisione presa dall’Oms sul Vaccino Johnson & Johnson. La procedura apre la strada alla distribuzione di milioni di dosi ai Paesi che non hanno enti regolatori. La stessa autorizzazione era stata data anche ai vaccini Pfizer e AstraZeneca. Il direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom ha spiegato: «Ogni nuovo strumento sicuro ed efficace contro il Covid-19 è un altro passo avanti verso il controllo della pandemia». Oltre all’approvazione da parte dell’Oms, nei giorni scorsi il Vaccino ... Leggi su open.online (Di venerdì 12 marzo 2021)to per l’uso di emergenza. È questa la decisione presa dalsul. La procedura apre la strada alladidiai Paesi che non hanno enti regolatori. La stessa autorizzazione era stata data anche ai vaccini Pfizer e AstraZeneca. Il direttore generale delTedros Adhanom ha spiegato: «Ogni nuovo strumento sicuro ed efficace contro il Covid-19 è un altro passo avantiil controllo della pandemia». Oltre all’zione da parte del, nei giorni scorsi il...

