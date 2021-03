Vaccino covid | ripresa somministrazione al personale scolastico a Cosenza

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino covid

Sui due casi vuole vederci chiaro anche la Regione Siciliana che di concerto con Roma ha ritirato le dosi digiunte sull'isola e appartenenti al lotto sotto indagine. L'assessore regionale ...'In Italia tutti i vaccini utilizzati sono efficaci e sicuri e ilè l'arma fondamentale che abbiamo per superare questa fase' ha aggiunto.Alle 6 di questa mattina in Italia risultavano vaccinate quasi 6,2 milioni di persone (6.219.849 per l'esattezza) di cui 1,8 milioni anche con la seconda dose. Questo significa che il 7% ...Berlino (Germania), 12 mar. (LaPresse/AP) - Il ministro della Sanità tedesco Jens Spahn ha espresso rammarico per il fatto che alcuni Paesi vicini abbiano ...