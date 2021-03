Vaccino covid | il lotto bloccato di AstraZeneca aveva 250 mila dosi per l’Italia Rezza | “La campagna va avanti”

Leggi su orizzontescuola

(Di venerdì 12 marzo 2021) Il caossubito dopo la notizia che Aifa hailABV2856 ha suscitato molto clamore e ancora oggi sono in molti a chiedere chiarimenti. Il personale scolastico infatti attende gli sviluppi in merito alla vicenda. Alcune Regioni per precauzione hanno deciso di stoppare laaltre no. L'articolo .