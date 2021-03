Vaccino Covid a Napoli, anziani in fila per ore in attesa della dose. La denuncia dei parenti: “Tutti ammassati, chi non aveva il virus lo ha preso qua” (Di venerdì 12 marzo 2021) anziani in fila per ore in attesa del Vaccino. È quanto accaduto nella giornata di giovedì alla Mostra d’Oltremare, a Napoli, uno dei principali centri vaccinali della città. La convocazione era stata fissata per le ore 14.00 al Covid Vaccine Center di Fuorigrotta, ma qualcosa non ha funzionato e decine di anziani si sono trovati in piedi per ore ad attendere il proprio turno, i più fortunati all’ombra sotto i gazebo all’ingresso, altri invece sotto al sole. “Tantissima fila, erano Tutti ammassati – racconta uno dei tanti cittadini che ha accompagnato il genitore a vaccinarsi – chi non lo aveva il virus lo ha preso qua dentro”. Davanti ai padiglioni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 12 marzo 2021)inper ore indel. È quanto accaduto nella giornata di giovedì alla Mostra d’Oltremare, a, uno dei principali centri vaccinalicittà. La convocazione era stata fissata per le ore 14.00 alVaccine Center di Fuorigrotta, ma qualcosa non ha funzionato e decine disi sono trovati in piedi per ore ad attendere il proprio turno, i più fortunati all’ombra sotto i gazebo all’ingresso, altri invece sotto al sole. “Tantissima, erano– racconta uno dei tanti cittadini che ha accompagnato il genitore a vaccinarsi – chi non loillo haqua dentro”. Davanti ai padiglioni ...

Advertising

RobertoBurioni : Fantastica notizia! EMA ha approvato il vaccino Jonshon & Johnson di cui avevo parlato qualche giorno fa. Un'altra… - Giorgiolaporta : La #Danimarca (che ricordo essere guidata dai socialisti alleati del #Pd e non da pericolosi #NoVax complottisti) h… - RobertoBurioni : Apppena uscita comunicazione tranquillizzante EMA sulla questione vaccino AstraZeneca , nel silenzio vergognoso del… - LifeJoining : RT @Mr_Ozymandias: Genitori indignati per 'l'obbligo' del vaccino contro il Covid-19 per tutta la famiglia ma che fino a ieri hanno portato… - Anna302478978 : COME SCONGIURARE IL COVID SENZA RICORRERE AL VACCINO QUESTO VIDEO È RIVOLTO AD UTENTI CHE VOGLIONO VIVERE DIVER… -