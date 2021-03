Vaccino AstraZeneca, Volpe rassicura: “Da noi nessun caso sospetto” (Di venerdì 12 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Abbiamo somministrato fino al 3 marzo scorso vaccini AstraZeneca provenienti dal lotto sotto inchiesta in alcuni Paesi. Non abbiamo riscontrato alcun problema di reazioni dopo la somministrazione. Continueremo la campagna vaccinale con AstraZeneca, ma con altri lotti, con tutta la prudenza del caso, ma anche con fiducia”. Così il Dirigente dell’Asl Benevento Gennaro Volpe a proposito dell’allarme diffusosi in tutta Europa a seguito del sospetto di fatali complicanze intervenute in alcuni casi in Danimarca e in Sicilia dopo la somministrazione di vaccini provenienti da un unico lotto di AstraZeneca. Il programma delle inoculazioni del Vaccino anglo-svedese prevede altre 180 dosi nelle prossime ore sia al Rettorato sia all’Istituto ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 12 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Abbiamo somministrato fino al 3 marzo scorso vacciniprovenienti dal lotto sotto inchiesta in alcuni Paesi. Non abbiamo riscontrato alcun problema di reazioni dopo la somministrazione. Continueremo la campagna vaccinale con, ma con altri lotti, con tutta la prudenza del, ma anche con fiducia”. Così il Dirigente dell’Asl Benevento Gennaroa proposito dell’allarme diffusosi in tutta Europa a seguito deldi fatali complicanze intervenute in alcuni casi in Danimarca e in Sicilia dopo la somministrazione di vaccini provenienti da un unico lotto di. Il programma delle inoculazioni delanglo-svedese prevede altre 180 dosi nelle prossime ore sia al Rettorato sia all’Istituto ...

