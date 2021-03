Vaccino Astrazeneca, un secondo lotto sospeso in Campania per permettere le analisi dell’Iss (Di venerdì 12 marzo 2021) Un secondo lotto di Vaccino Astrazeneca è stato sospeso, in via precauzionale, oggi in Campania, in seguito alla richiesta alle regioni dell’Istituto superiore di sanità di inviare campioni di fiale del composto, sviluppato dall’Università di Oxoford, in modo da consentire analisi comparative. In Campania il lotto scelto per l’approfondimento è AV6096, quello da cui veniva il Vaccino inoculato a Vincenzo Russo, il bidello deceduto ad Acerra tre giorni dopo la somministrazione, caso per il quale si attende l’autopsia non essendo emerse finora connessioni tra la vaccinazione e il decesso. Russo, 58 anni, lavorava in una scuola di Casalnuovo (Napoli) ed è morto il 10 marzo nella clinica Villa dei Fiori di Acerra, tre ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 12 marzo 2021) Undiè stato, in via precauzionale, oggi in, in seguito alla richiesta alle regioni dell’Istituto superiore di sanità di inviare campioni di fiale del composto, sviluppato dall’Università di Oxoford, in modo da consentirecomparative. Inilscelto per l’approfondimento è AV6096, quello da cui veniva ilinoculato a Vincenzo Russo, il bidello deceduto ad Acerra tre giorni dopo la somministrazione, caso per il quale si attende l’autopsia non essendo emerse finora connessioni tra la vaccinazione e il decesso. Russo, 58 anni, lavorava in una scuola di Casalnuovo (Napoli) ed è morto il 10 marzo nella clinica Villa dei Fiori di Acerra, tre ...

Advertising

TgLa7 : ??#AstraZeneca escluso nesso tra vaccino e morte del militare a Trapani. Lo afferma il vicecomandante della sezione… - RobertoBurioni : Ho giurato a me stesso che non dirò una parola sulla questione del vaccino AstraZeneca. Ma mi sento in dovere di pr… - RobertoBurioni : Giungono notizie allarmanti riguardo al vaccino AstraZeneca (un solo lotto?) di cui non posso dirvi niente. Spero c… - sonolucadini : Quando la magistratura bloccherà AstraZeneca sulla base del sospetto (probabilmente infondato) che qualcuno sia mor… - 40GaNeShA : RT @foisluca84: Figuratevi che il vaccino AstraZeneca è così pericoloso che c'è gente che muore senza neanche averlo fatto. Per dire quant'… -