Vaccino | AstraZeneca taglia dosi destinate alla Ue

Gabriele Laganà Secondo Reuters nel primo trimestre saranno circa 30 milioni le dosi del Vaccino AstraZeneca distribuite, un terzo degli obblighi contrattuali Proprio mentre diversi Paesi europei, tra cui l'Italia, sono alle prese con la terza ondata di contagi l'azienda farmaceutica AstraZeneca ha annunciato un ulteriore taglio alla fornitura di dosi nell'Ue. Secondo quanto riporta Reuters nel primo trimestre saranno distribuite circa 30 milioni di dosi, un terzo di quelli previsti dagli obblighi contrattuali e ben il 25% in meno rispetto agli impegni presi il mese scorso. Un imprevisto, questo, che potrebbe rallentare la campagna di vaccinazioni dei vari Paesi. Secondo gli ultimi dati forniti a Bruxelles, AstraZeneca prevede di ...

