Vaccino AstraZeneca, lotto sospeso: le news di oggi (Di venerdì 12 marzo 2021) sospeso un lotto del Vaccino anti covid AstraZeneca in Italia – 250mila le dosi destinate al nostro Paese -, e il direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, annuncia l’invio di ispettori per verificare l’aderenza ai protocolli. L’Iss intanto procede con l’acquisizione dei campioni del lotto nel mirino delle istituzioni sanitarie. Dopo lo stop alla somministrazione in via cautelativa in alcuni Paesi, ecco le ultime news dall’Italia: “Forse già domani partiranno gli ispettori per verificare l’aderenza delle procedure ai protocolli e anche l’Istituto superiore di sanità farà le dovute analisi di qualità su quel lotto” del Vaccino AstraZeneca. Lo ha annunciato il direttore della Prevenzione del ministero della ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 12 marzo 2021)undelanti covidin Italia – 250mila le dosi destinate al nostro Paese -, e il direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, annuncia l’invio di ispettori per verificare l’aderenza ai protocolli. L’Iss intanto procede con l’acquisizione dei campioni delnel mirino delle istituzioni sanitarie. Dopo lo stop alla somministrazione in via cautelativa in alcuni Paesi, ecco le ultimedall’Italia: “Forse già domani partiranno gli ispettori per verificare l’aderenza delle procedure ai protocolli e anche l’Istituto superiore di sanità farà le dovute analisi di qualità su quel” del. Lo ha annunciato il direttore della Prevenzione del ministero della ...

