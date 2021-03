Vaccino Astrazeneca, lotto sospeso da Asl Salerno (Di venerdì 12 marzo 2021) “Per ulteriore approfondimento l’Asl Salerno precisa che il lotto ABV2856 e’ stato sospeso e ritirato da tutti i punti vaccinali”. E’ quanto fa sapere con una nota l’Azienda sanitaria locale salernitana. “L’Azienda informa, inoltre, che a seguito di indicazioni regionali, momentaneamente non sara’ utilizzato il lotto ABV 6096, e che il non utilizzo momentaneo e’ stato previsto a mero titolo precauzionale e per il momento strettamente necessario al completamento degli esami della predetta campionatura da parte dell’Istituto Superiore di Sanita’”. L’Asl di Salerno, inoltre, ha ribadito che “restano confermate le attivita’ vaccinali destinate al personale scolastico alle forze dell’ordine e alle altre categorie previste, con gli altri lotti di Astrazeneca presenti in Azienda.La situazione ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 12 marzo 2021) “Per ulteriore approfondimento l’Aslprecisa che ilABV2856 e’ statoe ritirato da tutti i punti vaccinali”. E’ quanto fa sapere con una nota l’Azienda sanitaria locale salernitana. “L’Azienda informa, inoltre, che a seguito di indicazioni regionali, momentaneamente non sara’ utilizzato ilABV 6096, e che il non utilizzo momentaneo e’ stato previsto a mero titolo precauzionale e per il momento strettamente necessario al completamento degli esami della predetta campionatura da parte dell’Istituto Superiore di Sanita’”. L’Asl di, inoltre, ha ribadito che “restano confermate le attivita’ vaccinali destinate al personale scolastico alle forze dell’ordine e alle altre categorie previste, con gli altri lotti dipresenti in Azienda.La situazione ...

