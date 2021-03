Vaccino Astrazeneca, l’azienda taglia ancora dosi all’Europa; -25% (Di venerdì 12 marzo 2021) L'azienda farmaceutica Astrazeneca ha annunciato un ulteriore taglio alla fornitura di dosi nell'Ue: nel primo trimestre saranno 30 milioni dosi, un terzo degli obblighi contrattuali e il 25% in meno rispetto agli impegni presi il mese scorso. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 12 marzo 2021) L'azienda farmaceuticaha annunciato un ulteriore taglio alla fornitura dinell'Ue: nel primo trimestre saranno 30 milioni, un terzo degli obblighi contrattuali e il 25% in meno rispetto agli impegni presi il mese scorso. L'articolo .

Advertising

RobertoBurioni : Giungono notizie allarmanti riguardo al vaccino AstraZeneca (un solo lotto?) di cui non posso dirvi niente. Spero c… - RobertoBurioni : Ho giurato a me stesso che non dirò una parola sulla questione del vaccino AstraZeneca. Ma mi sento in dovere di pr… - Agenzia_Ansa : FLASH | L'Aifa dispone lo stop in Italia per un lotto del vaccino AstraZeneca #ANSA - PoliticaNewsNow : Vaccino AstraZeneca, Viola: 'Giusto il ritiro del lotto per chiarimento dei dati' - Hiroshishiba75 : @RobertoRenga Dopo AstraZeneca? Pensi, mia moglie mi ha mandato a fare questo vaccino...le ha detto male! Non le di… -