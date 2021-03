Vaccino Astrazeneca, l’AIFA sospende il lotto AB2856. Controlli su campioni e vaccinati (Di venerdì 12 marzo 2021) l’AIFA dispone la sospensione di un lotto del Vaccino Astrazeneca dopo i decessi sospetti di due vaccinati. L’ISS analizzerà i campioni e le ASL monitoreranno i vaccinati Il Vaccino Astrazeneca torna a far parlare di sé dopo la morte sospetta di tre percsone che hanno ricevuto tale Vaccino. Per questo l’AIFA ha deciso di disporre la sospensione del lotto AB2856, quello inoculato ai deceduti. La sospensione, in via precauzionale, arriva dopo analoga decisione da parte della Danimarca e di altri paesi europei. AIFA ed EMA si riservano pertanto la decisione di prendere ulteriori provvedimenti. Al momento, tuttavia, non è stato stabilito nessun nesso causale tra la ... Leggi su zon (Di venerdì 12 marzo 2021)dispone la sospensione di undeldopo i decessi sospetti di due. L’ISS analizzerà ie le ASL monitoreranno iIltorna a far parlare di sé dopo la morte sospetta di tre percsone che hanno ricevuto tale. Per questoha deciso di disporre la sospensione del, quello inoculato ai deceduti. La sospensione, in via precauzionale, arriva dopo analoga decisione da parte della Danimarca e di altri paesi europei. AIFA ed EMA si riservano pertanto la decisione di prendere ulteriori provvedimenti. Al momento, tuttavia, non è stato stabilito nessun nesso causale tra la ...

