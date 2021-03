Vaccino Astrazeneca, in Sicilia 7mila rinunce. Quattro gli indagati dalla procura di Siracusa anche l’ad della società (Di venerdì 12 marzo 2021) Sono 7mila i Siciliani che oggi hanno rinunciato a fare il Vaccino. Dopo la notizia del ritiro da parte dell’Aifa del lotto Abv2856, in seguito alle tre morti sospette a Siracusa, Catania e Trapani, l’assessorato alla sanità Siciliano ha comunicato tutte queste defezioni. Un contraccolpo temuto da Ruggero Razza, assessore alla Salute, già nella conferenza stampa di ieri. Ma oggi Razza, vuole guardare al numero di defezioni con ottimismo: “Sono 117 mila quelli che hanno confermato, a riprova che la speranza è più forte del timore”, sottolinea l’assessore mentre si trova a Caltanissetta per l’apertura dell’ennesimo hub per la somministrazione del Vaccino anti Covid-19. Il segnale di sfiducia è tuttavia innegabile: “Rispetto a chi ha deciso di evitare il Vaccino perché ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 12 marzo 2021) Sononi che oggi hanno rinunciato a fare il. Dopo la notizia del ritiro da parte dell’Aifa del lotto Abv2856, in seguito alle tre morti sospette a, Catania e Trapani, l’assessorato alla sanitàno ha comunicato tutte queste defezioni. Un contraccolpo temuto da Ruggero Razza, assessore alla Salute, già nella conferenza stampa di ieri. Ma oggi Razza, vuole guardare al numero di defezioni con ottimismo: “Sono 117 mila quelli che hanno confermato, a riprova che la speranza è più forte del timore”, sottolinea l’assessore mentre si trova a Caltanissetta per l’apertura dell’ennesimo hub per la somministrazione delanti Covid-19. Il segnale di sfiducia è tuttavia innegabile: “Rispetto a chi ha deciso di evitare ilperché ...

