Vaccino AstraZeneca, Genazzani (Ema): “Rischio stop se molti casi sospetti” (Di venerdì 12 marzo 2021) Dopo alcune segnalazioni di casi di trombosi, successive alla vaccinazione con AstraZeneca, si potrebbe decidere di interrompere l’utilizzo di questo Vaccino? “Io non credo, ma nell’ipotesi in cui siano moltissimi questi casi, si potrebbe arrivare anche a questa decisione. Oppure, bisogna informare i pazienti che esiste un Rischio su 100mila che gli succeda qualcosa. Teniamo presente che siamo in una situazione che deve essere monitorata, bisogna studiare per bene e rapidamente i casi, raccogliere i dati, e cercare di capire se esiste un nesso di causalità”. E’ Armando Genazzani, membro italiano del Comitato Chmp dell’Agenzia europea del farmaco Ema a spiegare quali sono gli scenari possibili. “Quando accadono queste cose – puntualizza il farmacologo ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 12 marzo 2021) Dopo alcune segnalazioni didi trombosi, successive alla vaccinazione con, si potrebbe decidere di interrompere l’utilizzo di questo? “Io non credo, ma nell’ipotesi in cui sianossimi questi, si potrebbe arrivare anche a questa decisione. Oppure, bisogna informare i pazienti che esiste unsu 100mila che gli succeda qualcosa. Teniamo presente che siamo in una situazione che deve essere monitorata, bisogna studiare per bene e rapidamente i, raccogliere i dati, e cercare di capire se esiste un nesso di causalità”. E’ Armando, membro italiano del Comitato Chmp dell’Agenzia europea del farmaco Ema a spiegare quali sono gli scenari possibili. “Quando accadono queste cose – puntualizza il farmacologo ...

