Vaccino AstraZeneca, Garattini: "Controlli e trasparenza, no sfiducia" (Di venerdì 12 marzo 2021) "La formazione di trombi è una delle conseguenze del Covid. Dovremmo controllare se le persone colpite non avessero contratto l'infezione in modo silente". Lo suggerisce Silvio Garattini, fondatore e presidente dell'Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri Irccs di Milano, che in un'intervista a 'La Repubblica' cerca di fare chiarezza su alcuni eventi gravi segnalati in concomitanza della somministrazione del Vaccino AstraZeneca. Lo scienziato ritiene giusti i Controlli avviati e le misure adottate in via precauzionale dall'Agenzia italiana del farmaco Aifa, ma invita i cittadini a non perdere fiducia nella profilassi contro il coronavirus pandemico. "Sono sicuro che tutti i Controlli necessari verranno effettuati nei prossimi giorni – spiega – Si fermeranno le somministrazioni del lotto sotto ...

