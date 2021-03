Vaccino AstraZeneca, aperta inchiesta sulla morte di Stefano Paternò: 10 indagati (Di venerdì 12 marzo 2021) La Procura della Repubblica di Siracusa ha aperto un’inchiesta sulla morte di Stefano Paternò: 10 le persone indagate. Il Procuratore della Repubblica Sabrina Gambino: “Non creiamo allarmismo ma le nostre scelte sono dettate dalla tutela della salute pubblica” Stefano Paternò e la moglie (corriere.it)sulla morte di Stefano Paternò, 43 anni, sottufficiale della Marina Militare ad Augusta, sposato e padre di due figli adolescenti, deceduto nella notte tra martedì e mercoledì scorsi per un arresto cardiaco nella sua abitazione a Misterbianco, in provincia di Catania, è stata aperta un’inchiesta dalla Procura della Repubblica di Siracusa: 10 le persone che risultano ... Leggi su formatonews (Di venerdì 12 marzo 2021) La Procura della Repubblica di Siracusa ha aperto un’di: 10 le persone indagate. Il Procuratore della Repubblica Sabrina Gambino: “Non creiamo allarmismo ma le nostre scelte sono dettate dalla tutela della salute pubblica”e la moglie (corriere.it)di, 43 anni, sottufficiale della Marina Militare ad Augusta, sposato e padre di due figli adolescenti, deceduto nella notte tra martedì e mercoledì scorsi per un arresto cardiaco nella sua abitazione a Misterbianco, in provincia di Catania, è stataun’dalla Procura della Repubblica di Siracusa: 10 le persone che risultano ...

Advertising

RobertoBurioni : Giungono notizie allarmanti riguardo al vaccino AstraZeneca (un solo lotto?) di cui non posso dirvi niente. Spero c… - RobertoBurioni : Ho giurato a me stesso che non dirò una parola sulla questione del vaccino AstraZeneca. Ma mi sento in dovere di pr… - Agenzia_Ansa : FLASH | L'Aifa dispone lo stop in Italia per un lotto del vaccino AstraZeneca #ANSA - ZPeppem : RT @Enricaforpeace: #Galli: 'Una bufala il blocco del vaccino #AstraZeneca'. Non ha detto esattamente così… - _A_mors : RT @ElviraScognami1: Mi hanno somministrato un vaccino. Peccato che fosse il lotto sbagliato. E mo? #AstraZeneca #GovernoDraghi @robersper… -