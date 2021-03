Vaccino AstraZeneca, anche l’Italia ferma un lotto (Di venerdì 12 marzo 2021) Nuove ombre si addensano sul Vaccino AstraZeneca. Dopo l’iniziale smentita dell’EMA, si è levata anche la voce della presidente della Commissione Europea. Vediamo i fatti. Vaccino AstraZeneca, cosa è successo? La notizia è di ieri: il lotto ABV2856 del Vaccino AstraZeneca è stato fermato dall’Aifa su tutto il territorio nazionale. Una decisione presa in via Leggi su periodicodaily (Di venerdì 12 marzo 2021) Nuove ombre si addensano sul. Dopo l’iniziale smentita dell’EMA, si è levatala voce della presidente della Commissione Europea. Vediamo i fatti., cosa è successo? La notizia è di ieri: ilABV2856 delè statoto dall’Aifa su tutto il territorio nazionale. Una decisione presa in via

