Vaccino AstraZeneca, 10 indagati per la morte del militare siciliano (Di venerdì 12 marzo 2021) Sono dieci gli indagati per omicio colposo dopo la morte di un militare siciliano a cui era stato inoculato il Vaccino AstraZeneca. Sospeso il lotto di cui faceva parte la fiala somministrata dopo questo secondo caso avvenuto dopo la morte di un poliziotto. Oggi l’autopsia sul corpo del militare Il Vaccino AstraZeneca e la morte di Stefano Paternò “Vogliamo andare sino in fondo, vogliamo giustizia, vogliamo sapere la verità e capire se a provocare la morte di mio marito sia stato il Vaccino”. Queste la parole della vedova di Stefano Paternò, il sottoufficiale della marina militare morto a Misterbianco nella notte tra lunedì e martedì. L’uomo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 12 marzo 2021) Sono dieci gliper omicio colposo dopo ladi una cui era stato inoculato il. Sospeso il lotto di cui faceva parte la fiala somministrata dopo questo secondo caso avvenuto dopo ladi un poliziotto. Oggi l’autopsia sul corpo delIle ladi Stefano Paternò “Vogliamo andare sino in fondo, vogliamo giustizia, vogliamo sapere la verità e capire se a provocare ladi mio marito sia stato il”. Queste la parole della vedova di Stefano Paternò, il sottoufficiale della marinamorto a Misterbianco nella notte tra lunedì e martedì. L’uomo ...

