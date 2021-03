Vaccino anti-Covid e soggetti allergici: ecco come regolarsi (Di venerdì 12 marzo 2021) L’obiezione più frequente che si osserva nei confronti dei vaccini in generale è il rischio di reazioni anafilattiche, che di solito però sono rare, pari a circa 1,31 casi per 1 milione di dosi. Tuttavia, le reazioni anafilattiche segnalate per prime in America con il vaccino Covid-19 sembrano essere più frequenti, destando preoccupazione nella popolazione: 21 casi su un totale di 1,9 milioni di dosi somministrate, secondo i primi dati USA sui vaccini Pfizer-BioNTech e Moderna. Leggi su vanityfair (Di venerdì 12 marzo 2021) L’obiezione più frequente che si osserva nei confronti dei vaccini in generale è il rischio di reazioni anafilattiche, che di solito però sono rare, pari a circa 1,31 casi per 1 milione di dosi. Tuttavia, le reazioni anafilattiche segnalate per prime in America con il vaccino Covid-19 sembrano essere più frequenti, destando preoccupazione nella popolazione: 21 casi su un totale di 1,9 milioni di dosi somministrate, secondo i primi dati USA sui vaccini Pfizer-BioNTech e Moderna.

Agenzia_Ansa : La Danimarca ha sospeso per precauzione l'uso del vaccino anti Covid di AstraZeneca nel Paese a causa di problemi d… - Agenzia_Ansa : L'Agenzia italiana del farmaco ha deciso in via precauzionale di emettere un divieto di utilizzo di un lotto del va… - petergomezblog : Vaccino anti-Covid, la Liguria va a rilento e adesso Toti chiede aiuto alla sanità privata - Stefan0514 : RT @mafronte: Non ho capito con che criterio @CASAGIT chiede che i #giornalisti ricevano il #vaccino anti #covid19 prima di altre categori… - NoiNotizie : Vaccino, #Puglia oltre le quattrocentomila somministrazioni. Si prosegue anche con l'#AstraZeneca Dati diffusi dal… -