Vaccino anti Covid, Draghi: “Obiettivo 500mila dosi al giorno” (Di venerdì 12 marzo 2021) Il piano per il Vaccino anti Covid, parla il presidente del Consiglio, Mario Draghi: “Nostro Obiettivo 500mila dosi al giorno”. Intensificare la campagna vaccinale. Questo è l’Obiettivo che non nasconde il presidente del Consiglio, Mario Draghi. Stando alle cifre che ha snocciolato oggi il premier, entro l’autunno tutti gli italiani o quasi dovrebbero aver ricevuto L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 12 marzo 2021) Il piano per il, parla il presidente del Consiglio, Mario: “Nostroal”. Intensificare la campagna vaccinale. Questo è l’che non nasconde il presidente del Consiglio, Mario. Stando alle cifre che ha snocciolato oggi il premier, entro l’autunno tutti gli italiani o quasi dovrebbero aver ricevuto L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

Agenzia_Ansa : La Danimarca ha sospeso per precauzione l'uso del vaccino anti Covid di AstraZeneca nel Paese a causa di problemi d… - Agenzia_Ansa : L'Agenzia italiana del farmaco ha deciso in via precauzionale di emettere un divieto di utilizzo di un lotto del va… - rtl1025 : ?? Gravi allergie sono tra i possibili effetti collaterali del vaccino anti #Covid di #AstraZeneca. Lo ha reso noto… - tigrelt : RT @Nellina38303549: Una logica alquanto zoppicante! 'Ogni decesso che si registra dopo contrazione del covid viene conteggiato come causat… - direzionesole : RT @CharlyMatt: 'Muore dopo il vaccino anti Covid' non è una notizia. E senza autopsia non esiste correlazione provata. Quindi, perché pubb… -