Vaccini | Speranza | “Sono efficaci e sicuri Negli ultimi due giorni abbiamo somministrato circa 200mila dosi ogni 24 ore”

"Negli ultimi due giorni abbiamo somministrato circa 200 mila dosi ogni 24 ore". E' quanto ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, durante l'incontro con le Regioni. "In Italia – ha aggiunto l'esponente dell'Esecutivo – tutti i Vaccini utilizzati Sono efficaci e sicuri e il vaccino è l'arma fondamentale che abbiamo per superare questa fase".

