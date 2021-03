Vaccini offshore: fuga dal fisco per l’azienda dello Sputnik made in Italy (Di venerdì 12 marzo 2021) L’imprenditore Antonio Di Naro, bergamasco con domicilio svizzero, ha trasferito in Lussemburgo la quota di controllo della sua Adienne, la società che ha siglato un accordo con il fondo sovrano di Mosca. Risultato: tasse per poche migliaia di euro su 90 milioni di profitti e un’indagine dell’Agenzia delle entrate Leggi su espresso.repubblica (Di venerdì 12 marzo 2021) L’imprenditore Antonio Di Naro, bergamasco con domicilio svizzero, ha trasferito in Lussemburgo la quota di controllo della sua Adienne, la società che ha siglato un accordo con il fondo sovrano di Mosca. Risultato: tasse per poche migliaia di euro su 90 milioni di profitti e un’indagine dell’Agenzia delle entrate

Advertising

AndreaMarano11 : Vaccini offshore: fuga dal fisco per l’azienda dello Sputnik made in Italy - medicojunghiano : RT @espressonline: Esclusivo - Vaccini offshore: fuga dal fisco per l’azienda dello Sputnik made in Italy. Di @VMalagutti - LeopoldoFabiani : RT @espressonline: Esclusivo - Vaccini offshore: fuga dal fisco per l’azienda dello Sputnik made in Italy. Di @VMalagutti - ChrisEriksen_24 : #Vaccini offshore: fuga dal fisco per l’azienda dello #Sputnik made in Italy - mastrociclista : RT @frabarraco: I grandi imprenditori soprattutto evasori, amici di Giorgetti e della cricca leghista Vaccini offshore: fuga dal fisco per… -