Vaccini | media | “A marzo Astrazeneca ha tagliato del 25% le dosi da consegnare all’Unione europea”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini media

Il Fatto Quotidiano

A complicare il quadro i dubbi sull'efficacia e l'affidabilità dei. Su questo, peraltro, non sono ammesse distrazioni, neppure da parte dei. Non si capisce perché i mezzi d'informazione,...... mentre ora se ne iniettano in150 mila al giorno). Gli obiettivi " che prevedono priorità ... ma se dobbiamo somministrare iabbiamo bisogno di persone che sappiano miscelarli e ...(Teleborsa) - Attesa per oggi, presso l'hub dell'aeroporto di Fiumicino, la presentazione del nuovo piano vaccinale per l'Italia da parte del presidente del Consiglio Mario Draghi. Sul tavolo ...CHIUSI – La nuova ondata della pandemia da Coid si sta dimostrando più virulenta e più dannosa delle altre. Da lunedì 14 regioni potrebbero entrare in Zona rossa, si va verso una Pasqua blindata su tu ...