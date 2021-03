Vaccini, la Campania sospende anche un secondo lotto di Astrazeneca (Di venerdì 12 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiUn secondo lotto di Vaccini Astrazeneca è stato sospeso in Campania, in seguito alla richiesta alle regioni dell’Istituto superiore di sanità di inviare campioni di fiale del siero anglosvedese (di lotti diversi da quello bloccato ieri) in modo da consentire analisi comparative. In Campania il lotto scelto per l’approfondimento è AV6096, quello da cui veniva il vaccino inoculato a Vincenzo Russo, il bidello deceduto ad Acerra tre giorni dopo la somministrazione, caso per il quale si attende l’autopsia sulla salma non essendo emerse finora connessioni tra la vaccinazione e il decesso. “Abbiamo tante altre dosi e quindi proseguiamo normalmente la somministrazione, si tratta solo di una dimostrazione di massima attenzione sul tema dei ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 12 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiUndiè stato sospeso in, in seguito alla richiesta alle regioni dell’Istituto superiore di sanità di inviare campioni di fiale del siero anglosvedese (di lotti diversi da quello bloccato ieri) in modo da consentire analisi comparative. Inilscelto per l’approfondimento è AV6096, quello da cui veniva il vaccino inoculato a Vincenzo Russo, il bidello deceduto ad Acerra tre giorni dopo la somministrazione, caso per il quale si attende l’autopsia sulla salma non essendo emerse finora connessioni tra la vaccinazione e il decesso. “Abbiamo tante altre dosi e quindi proseguiamo normalmente la somministrazione, si tratta solo di una dimostrazione di massima attenzione sul tema dei ...

