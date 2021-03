Vaccini ed effetti collaterali | presidente Farmindustria | ' Gente stia tranquilla | controlli rigidi e rigorosi'

Advertising

anis_epis : Quando ci si sottopone a qualsiasi vaccinazione o ad una terapia farmacologica è sempre una questione di rischio be… - LG_1974 : RT @danielebanfi83: In tanti ad agitarsi per #AstraZeneca. Se poi guardiamo ai numeri -ed è solo questo che occorre fare- tutto si sgonfia.… - AZambo69 : RT @effelina7155: @monfeliangelo Astrazeneca nasconde gli effetti collaterali di tutti gli altri vaccini - a_iervolino : @ederoclite Non posso dargli torto, anche io dovrei farlo, ma ho paura dei tanti effetti collaterali ma soprattutto… - FraSRo1 : Il bugiardino non è un piccolo bugiardo, è un foglio dove trovi scritto anche gli effetti collaterali dei farmaci.… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini effetti

- - > Leggi Anche, Johnson and Johnson conferma: 200 milioni di dosi a Ue - - > Leggi Anche Vaccino Covid, via libera dell'Ema a Johnson&Johnson: è monodose, ok dai 18 anni in su 'I...Vale anche per i: le donne sembrano reagire in modo più marcato all'immunizzazione, e riportano più spessocollaterali. Secondo un resoconto dei CDC (Centers for Disease Control and ...L’evento, celebrato in sicurezza e parzialmente per via telematica a causa delle restrizioni dovute alla pandemia, ha visto, tra gli altri, la presenza di 20 studenti dell’Istituto monzese, dei loro d ...Cresce la preoccupazione dopo alcune morti che sono avvenute a seguito del vaccino Astrazeneca. Ma Silvio Garattini, fondatore e presidente dell'Istituto di ricerche ...