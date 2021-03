Vaccini, Draghi: «L’obiettivo è triplicare il ritmo delle dosi giornaliere». E su AstraZeneca: «Per Aifa non c’è legame con gli incidenti» (Di venerdì 12 marzo 2021) Dal grande hub di Fiumicino il premier Mario Draghi ha parlato del nuovo piano vaccinale anti Covid e della strategia di lotta al virus che il Paese adotterà per i prossimi mesi. Il primo riferimento è stato alle nuove restrizioni decise dal governo. «Dobbiamo limitare il numero dei morti e impedire la saturazione dei servizi sanitari. Il ricordo della scorsa primavera è ancora vivo e faremo di tutto per evitare uno scenario simile». Mario Draghi ha continuato a riferirsi alle misure restrittive che nei prossimi giorni coloreranno di arancione e rosso quasi tutte le regioni d’Italia. «Sono consapevole che le misure di oggi avranno conseguenze sull’istruzione dei figli, sull’economia e sullo stato psicologico di noi tutti. Ma sono necessarie per evitare un peggioramento e quindi provvedimenti ancora più stringenti» ha continuato il premier. ... Leggi su open.online (Di venerdì 12 marzo 2021) Dal grande hub di Fiumicino il premier Marioha parlato del nuovo piano vaccinale anti Covid e della strategia di lotta al virus che il Paese adotterà per i prossimi mesi. Il primo riferimento è stato alle nuove restrizioni decise dal governo. «Dobbiamo limitare il numero dei morti e impedire la saturazione dei servizi sanitari. Il ricordo della scorsa primavera è ancora vivo e faremo di tutto per evitare uno scenario simile». Marioha continuato a riferirsi alle misure restrittive che nei prossimi giorni coloreranno di arancione e rosso quasi tutte le regioni d’Italia. «Sono consapevole che le misure di oggi avranno conseguenze sull’istruzione dei figli, sull’economia e sullo stato psicologico di noi tutti. Ma sono necessarie per evitare un peggioramento e quindi provvedimenti ancora più stringenti» ha continuato il premier. ...

