Vaccini, De Luca lancia la sfida: “In Campania pronti a somministrarli in ogni luogo possibile” (Di venerdì 12 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Consueta diretta streaming del venerdì pomeriggio del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. I temi principali, evidentemente, sono quelli legati alla pandemia e alle vaccinazioni. “Viviamo in una situazione estremamente seria”, ha esordito De Luca. “Bisogna bloccare subito il contagio altrimenti da qui a dieci giorni rischiamo di chiudere reparti ospedalieri per far posto ai malati di Covid e rischiamo – soprattutto – la saturazione dei posti letto in terapia intensiva. Abbiamo bisogno che ognuno di noi riprenda comportamenti responsabili come a marzo dello scorso anno”. De Luca delinea un quadro davvero a tinte fosche: “Siamo in guerra, in ogni condominio c’è un cittadino che muore. Poi il Presidente prende a parlare dei Vaccini: ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 12 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Consueta diretta streaming del venerdì pomeriggio del Presidente della RegioneVincenzo De. I temi principali, evidentemente, sono quelli legati alla pandemia e alle vaccinazioni. “Viviamo in una situazione estremamente seria”, ha esordito De. “Bisogna bloccare subito il contagio altrimenti da qui a dieci giorni rischiamo di chiudere reparti ospedalieri per far posto ai malati di Covid e rischiamo – soprattutto – la saturazione dei posti letto in terapia intensiva. Abbiamo bisogno che ognuno di noi riprenda comportamenti responsabili come a marzo dello scorso anno”. Dedelinea un quadro davvero a tinte fosche: “Siamo in guerra, incondominio c’è un cittadino che muore. Poi il Presidente prende a parlare dei: ...

Advertising

sdevincenzo : RT @rep_napoli: Covid Campania, De Luca: 'Siamo in guerra ma mancano vaccini'. E su Astrazeneca: 'Niente psicosi' [aggiornamento delle 15:2… - rep_napoli : Covid Campania, De Luca: 'Siamo in guerra ma mancano vaccini'. E su Astrazeneca: 'Niente psicosi' [aggiornamento de… - anteprima24 : ** #Vaccini, De Luca lancia la sfida: 'In Campania pronti a somministrarli in ogni luogo possibile' **… - _SiGonfiaLaRete : Coronavirus Campania, #DeLuca: “Siamo in guerra. Bisogna uscire di casa solo per necessità. Vaccini? Vi dico che…” - andpellegrino : Vaccini: De Luca, obiettivo terminare calvario entro 2021 -