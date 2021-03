Vaccini, da Patheon Thermo Fischer lettera intenti per produzione in Italia (Di venerdì 12 marzo 2021) L'azienda Patheon Thermo Fisher ha firmato giovedì una lettera di intenti per la produzione di massa di un vaccino anti - Covid in Italia. Lo comunicano fonti di governo. A questo stadio, si precisa, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 12 marzo 2021) L'aziendaFisher ha firmato giovedì unadiper ladi massa di un vaccino anti - Covid in. Lo comunicano fonti di governo. A questo stadio, si precisa, ...

