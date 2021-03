Vaccini Covid, dagli hub alla produzione in Italia: Draghi illustra le novità del piano (Di venerdì 12 marzo 2021) Il premier, nel suo intervento al centro vaccinale di Fiumicino, ha spiegato i prossimi step della campagna di vaccinazione contro il coronavirus. Si va dai luoghi dedicati alle somministrazioni fino all’aumento di ritmo delle dosi giornaliere inoculate. Ecco i punti principali Leggi su tg24.sky (Di venerdì 12 marzo 2021) Il premier, nel suo intervento al centro vaccinale di Fiumicino, ha spiegato i prossimi step della campagna di vaccinazione contro il coronavirus. Si va dai luoghi dedicati alle somministrazioni fino all’aumento di ritmo delle dosi giornaliere inoculate. Ecco i punti principali

Advertising

RobertoBurioni : Fantastica notizia! EMA ha approvato il vaccino Jonshon & Johnson di cui avevo parlato qualche giorno fa. Un'altra… - ladyonorato : +++COVID, AIFA DISPONE DIVIETO UTILIZZO DI UN LOTTO VACCINI ASTRAZENECA+++ ACCERTAMENTI IN CORSO IN COORDINAMENTO CON EMA - borghi_claudio : Per la precisione qui trovate tutti i dati relativi alle reazioni segnalate dei vaccini in UK, non sono numeri che… - linolamb : RT @tempoweb: #AstraZeneca, ancora paura. Militare di #Taranto in coma dopo il #vaccino #covid #vaccini #draghi #12marzo - Antongiulio2 : RT @RobertoBurioni: Giornataccia per l'informazione. 1) nessun vaccino protegge al 100%. Però i dati che abbiamo fino ad ora fanno pensare… -