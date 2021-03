Vaccini | Biden | “Per Usa il 4 luglio sarà giorno indipendenza dal Covid”

(Di venerdì 12 marzo 2021) (Teleborsa) – A tutti gli americani adulti verrà offerta una dose di vaccino contro il-19 entro il 1 maggio, con l’obiettivo di poter festeggiare il 4 dinon solo l’degli Stati Uniti ma anche l’“” dal virus. Questa la promessa fatta dal presidente degli Stati Uniti Joesuo primo discorso alla nazione in diretta tv. A un anno dal primo lockdown, il presidente ha anche avvertito che il Paese rischia nuove restrizioni se abbasserà la guardia. “Stasera annuncio che indicherò a tutti gli stati, tribù e territori di offrire a tutti gli adulti, dai 18 anni in su, un vaccino entro il 1 maggio – ha detto– È molto prima del previsto”. In sostanza – come ha spiegato il presidente americano – questo significa che tutti potranno entrare in lista ...

Il presidente degli Stati Uniti ha parlato per la prima volta alla nazione affermando tra le altre cose che il 4 luglio si potrà festeggiare con (...) ...'America è a un punto di svolta e Joe Biden punta a celebrare il 4 luglio come il Giorno dell'Indipendenza dal coronavirus. Un anniversario importante. Biden sceglie di parlare alla nazione a un anno ...