Vaccini | Astrazeneca sospeso per possibili effetti collaterali | le dichiarazioni dell’Ema

In Italia come in Europa l'utilizzo del vaccino Covid Astrazeneca è sospeso in via precauzionale. Il problema di questo vaccino sono gli effetti collaterali, per ora ipotetici. Infatti molte persone vaccinate hanno mostrato sintomi di formazione di coaguli di sangue e problemi di circolazione. In Italia, sempre in via precauzionale, anche l'Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) ha disposto un divieto di utilizzo di un altro lotto del vaccino. Nel frattempo il premier Mario Draghi ha avuto un colloquio telefonico con la presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen. Dalla conversazione è emerso che "non c'è alcuna evidenza di un nesso tra i casi di trombosi registrati in Europa e la somministrazione del vaccino Astrazeneca". Von der Leyen ha comunicato che l'Ema ha avviato un'ulteriore ...

