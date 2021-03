Vaccini, AstraZeneca rivede di nuovo al ribasso le consegne verso l’Ue (Di venerdì 12 marzo 2021) (Teleborsa) – AstraZeneca ha ridotto nuovamente la previsione di forniture di Vaccini all’Unione europea nel primo trimestre. Secondo quanto riportato da Reuters che cita un documento aziendale datato 10 marzo, infatti, le consegne della casa farmaceutica nel primo trimestre dell’anno ammonteranno a poco più di 30 milioni di dosi, 60 milioni in meno di quanto previsto dagli obblighi contrattuali iniziali con Bruxelles e anche 10 in meno di quanto aveva assicurato il Ceo Pascal Soriot alla fine di febbraio. Immediata la reazione da parte delle autorità europee. “Vedo gli sforzi, ma non i ‘migliori sforzi'”, ha scritto su Twitter il commissario per l’Industria Thierry Breton che ha invitato il consiglio di amministrazione di AstraZeneca di assumersi le proprie responsabilità e fare ciò che serve per adempiere agli ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 12 marzo 2021) (Teleborsa) –ha ridotto nuovamente la previsione di forniture diall’Unione europea nel primo trimestre. Secondo quanto riportato da Reuters che cita un documento aziendale datato 10 marzo, infatti, ledella casa farmaceutica nel primo trimestre dell’anno ammonteranno a poco più di 30 milioni di dosi, 60 milioni in meno di quanto previsto dagli obblighi contrattuali iniziali con Bruxelles e anche 10 in meno di quanto aveva assicurato il Ceo Pascal Soriot alla fine di febbraio. Immediata la reazione da parte delle autorità europee. “Vedo gli sforzi, ma non i ‘migliori sforzi'”, ha scritto su Twitter il commissario per l’Industria Thierry Breton che ha invitato il consiglio di amministrazione didi assumersi le proprie responsabilità e fare ciò che serve per adempiere agli ...

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini AstraZeneca Caso AstraZeneca: Aifa accelera verifiche. Speranza: vaccini sicuri Preoccupazione dopo le 3 morti sospette in Sicilia e il conseguente blocco precauzionale. Oms: nessun motivo per non usare il vaccino. La multinazionale biofarmaceutica annuncia intanto un nuovo ...

AstraZeneca nel Regno Unito, cosa è successo: "Qui da noi nessuna reazione grave" Leggi anche Gli undici Paesi che hanno espresso dubbi su AstraZeneca Vaccini, altri 4 milioni di dosi all'Europa Vaccni, l'America di Biden corre da sola A Londra, quando si riceve il vaccino di ...

Perché non c’è da agitarsi sui vaccini di AstraZeneca Il Post Vaccini, AstraZeneca rivede di nuovo al ribasso le consegne verso l'Ue (Teleborsa) - AstraZeneca ha ridotto nuovamente la previsione di forniture di vaccini all'Unione europea nel primo trimestre. Secondo quanto riportato da Reuters che cita un documento ...

Campania - Nessuna controindicazione per le vaccinazioni con Astrazeneca L'Unità di Crisi della Regione Campania, riunitasi d'urgenza questa mattina, ha recepito le indicazioni del Ministero della Salute, sbloccando la somministrazione del vaccino Astrazeneca che quindi ...

