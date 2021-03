Vaccini Astrazeneca | in Campania riparte la somministrazione Bloccati solo i lotti sospetti

(Di venerdì 12 marzo 2021) L’Unità di Crisi della Regione, riunitasi d’urgenza questa mattina, ha recepito le indicazioni del Ministero della Salute, sbloccando ladel vaccinoche quindi riprenderà regolarmente, fatti salvi isui quali, in via precauzionale, è in corso una campionatura da parte dell’Istituto Superiore di Sanità. Talinon verranno utilizzati per il tempo strettamente necessario al completamento della campionatura. Non esistono al momento controindicazioni sanitarie al prosieguo della campagna vaccinale con. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

