Vaccini, AstraZeneca annuncia un altro taglio: -25% di dosi rispetto agli impegni presi a febbraio (Di venerdì 12 marzo 2021) Dopo lo stop all’utilizzo di due lotti in Danimarca e in Italia, oggi arriva un’ennesima cattiva notizia sul vaccino anti-Coronavirus di AstraZeneca. Come scrive l’agenzia Reuters, la società anglo-svedese ha ridotto ancora la fornitura del suo vaccino. Questa volta il taglio è del 25% rispetto agli impegni presi il mese scorso. Secondo i documenti condivisi con i funzionari europei, l’azienda prevede di consegnare circa 30 milioni di dosi entro la fine di marzo e altre 20 milioni da aprile. Già da marzo 10 milioni di dosi in meno Inizialmente – stando a quanto dichiarato dall’amministratore delegato della società Pascal Soriot in audizione al Parlamento europeo il 25 febbraio – AstraZeneca ... Leggi su open.online (Di venerdì 12 marzo 2021) Dopo lo stop all’utilizzo di due lotti in Danimarca e in Italia, oggi arriva un’ennesima cattiva notizia sul vaccino anti-Coronavirus di. Come scrive l’agenzia Reuters, la società anglo-svedese ha ridotto ancora la fornitura del suo vaccino. Questa volta ilè del 25%il mese scorso. Secondo i documenti condivisi con i funzionari europei, l’azienda prevede di consegnare circa 30 milioni dientro la fine di marzo e altre 20 milioni da aprile. Già da marzo 10 milioni diin meno Inizialmente – stando a quanto dichiarato dall’amministratore delegato della società Pascal Soriot in audizione al Parlamento europeo il 25...

Advertising

ilpost : Perché non c’è da agitarsi sui vaccini di AstraZeneca - ladyonorato : +++COVID, AIFA DISPONE DIVIETO UTILIZZO DI UN LOTTO VACCINI ASTRAZENECA+++ ACCERTAMENTI IN CORSO IN COORDINAMENTO CON EMA - matteograndi : La prossima volta in cui parlando di disinformazione punterete l’indice contro il web, ricordatevi di come i cosidd… - Splendiinvece : RT @ilpost: Perché non c’è da agitarsi sui vaccini di AstraZeneca - GiorgioCarbon12 : RT @WCostituzione: Huge and true: Mentana rifiuta i vaccini. #VaccinoAiGiornalisti #Pfizer #astrazeneca -