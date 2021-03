Vaccini al mondo del turismo, l’appello degli albergatori di Salerno (Di venerdì 12 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – “Non chiediamo una priorità per noi ma condizioni di certezza per le nostre aziende e per i nostri lavoratori”. Scrivono così i titolari degli alberghi del comune di Salerno che, in una nota, contestano il Piano Vaccinale Nazionale e richiedono l’urgente intervento del Presidente della Regione Campania per salvare la stagione turistica e decine di migliaia di posti di lavoro. Nella lettera indirizzata al Presidente della Regione Campania e, per conoscenza, all’Assessore Regionale al turismo e al Sindaco di Salerno, gli alberghi che hanno sede nel comune di Salerno esprimono profonda insoddisfazione per le anticipazioni del terzo aggiornamento del Piano Nazionale Vaccinale, che sembrano non tenere in alcuna considerazione le esigenze di ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 12 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Non chiediamo una priorità per noi ma condizioni di certezza per le nostre aziende e per i nostri lavoratori”. Scrivono così i titolarialberghi del comune diche, in una nota, contestano il Piano Vaccinale Nazionale e richiedono l’urgente intervento del Presidente della Regione Campania per salvare la stagione turistica e decine di migliaia di posti di lavoro. Nella lettera indirizzata al Presidente della Regione Campania e, per conoscenza, all’Assessore Regionale ale al Sindaco di, gli alberghi che hanno sede nel comune diesprimono profonda insoddisfazione per le anticipazioni del terzo aggiornamento del Piano Nazionale Vaccinale, che sembrano non tenere in alcuna considerazione le esigenze di ...

