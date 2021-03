Ustioni profonde a mani e gambe | come sta Morandi dopo l' incidente

(Di venerdì 12 marzo 2021) Novella Toloni Il cantante è ricoverato al Centro grandi ustionati di Cesena dove i medici rassicurano: "Non è in pericolo di vita". I sanitari parlano però diGianniè stabile e non è in pericolo di vita. Lo riporta il primo bollettino medico emesso dall'ospedale Bufalini di Cesena dove il cantante, 75 anni, è ricoverato dalla tarda serata di giovedì 11 marzo. L'artista è finito accidentalmente in un fuoco accesso da lui stesso nel giardino della sua villa per bruciare alcune sterpaglie. E in seguito alla caduta accidentale ha riportato graviin più parti del corpo. Secondo la nota ufficiale diramata in giornata dall'Ausl Romagna, Gianniha trascorso una notte tranquilla e si trova ricoverato in ...

Le condizioni cliniche di Gianni Morandi 'sono stabili e non è in pericolo di vita. È sotto costante osservazione e si sta procedendo ai trattamenti medici necessari per la cura delleriportate alle mani e alle gambe'. È quanto comunica l'Ausl Romagna in un bollettino sul cantautore bolognese ricoverato da giovedì 11 marzo li, al Centro Grandi Ustionati dell'...... dove è stato monitorato per tutta la notte e dove gli sono stati somministrati i primi trattamenti medici necessari per la cura delle. Il cantante avrebbe riportatoalle ...Sta meglio Gianni Morandi, 76 anni, anche se ancora ricoverato in ospedale ma non è in pericolo di vita. Il cantante di Monghidoro, secondo il bollettino medico di oggi ...I medici rassicurano sulle condizioni di Gianni Morandi, ma le ustioni a mani e gambe sono profonde. L'artista potrebbe rimanere ricoverato per lungo tempo.