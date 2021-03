Usa, lezioni di gender e sesso anale ai bambini: il disegno di legge della senatrice dem (Di venerdì 12 marzo 2021) New York, 12 mar – lezioni su gender, Lgbt, educazione sessuale, contraccezione e farmaci per bloccare la pubertà a partire dai bambini di 5 anni d’età. E’ questo il disegno di legge proposto dalla senatrice democratica dello stato di New York Samra Brouk L’obiettivo è quello di arrivare a «un’istruzione completa sulla sessualità per gli studenti delle scuole elementari e medie» facendo riferimento alla Sexuality Information and Education Council degli Stati Uniti (SIECUS). Brouk ha presentato la sua proposta sostenendo di essere «molto preoccupata per l’alta incidenza dei casi di violenza all’interno delle relazioni, degli episodi di molestie e aggressioni sessuali e di bullismo online nella nostra società. Dobbiamo fornire alla prossima generazione le competenze e l’istruzione di cui ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 12 marzo 2021) New York, 12 mar –su, Lgbt, educazione sessuale, contraccezione e farmaci per bloccare la pubertà a partire daidi 5 anni d’età. E’ questo ildiproposto dallademocratica dello stato di New York Samra Brouk L’obiettivo è quello di arrivare a «un’istruzione completa sulla sessualità per gli studenti delle scuole elementari e medie» facendo riferimento alla Sexuality Information and Education Council degli Stati Uniti (SIECUS). Brouk ha presentato la sua proposta sostenendo di essere «molto preoccupata per l’alta incidenza dei casi di violenza all’interno delle relazioni, degli episodi di molestie e aggressioni sessuali e di bullismo online nella nostra società. Dobbiamo fornire alla prossima generazione le competenze e l’istruzione di cui ...

