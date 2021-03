Usa, il presidente Biden parla alla nazione: “Tutti gli americani adulti potranno vaccinarsi contro il Covid entro il 1 maggio” (Di venerdì 12 marzo 2021) “Tutti gli americani adulti potranno ottenere il vaccino non più tardi del primo maggio” e il il 4 luglio gli Stati Uniti festeggeranno “l’indipendenza dal Covid“. È quanto ha annunciato il presidente degli Usa Joe Biden nel suo primo discorso alla nazione trasmesso in diretta tv, in occasione dell’anniversario dell’inizio della pandemia di coronavirus, affermando che ”ordinerò a Tutti gli stati, le tribù e i territori che Tutti i cittadini adulti possano essere candidati alla vaccinazione entro il primo maggio”, indipendentemente dall’età o dallo stato di salute. Il presidente ha poi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 12 marzo 2021) “gliottenere il vaccino non più tardi del primo” e il il 4 luglio gli Stati Uniti festeggeranno “l’indipendenza dal“. È quanto ha annunciato ildegli Usa Joenel suo primo discorsotrasmesso in diretta tv, in occasione dell’anniversario dell’inizio della pandemia di coronavirus, affermando che ”ordinerò agli stati, le tribù e i territori chei cittadinipossano essere candidativacciil primo”, indipendentemente dall’età o dallo stato di salute. Ilha poi ...

