Usa, Biden: «Vaccino per tutti gli adulti non più tardi del 1° maggio, ritorno alla quasi normalità il 4 luglio» (Di venerdì 12 marzo 2021) «tutti gli americani adulti potranno ottenere il Vaccino non più tardi del primo maggio». Lo ha scritto il presidente degli Stati Uniti Joe Biden su Twitter a un anno dallo scoppio... Leggi su ilmattino (Di venerdì 12 marzo 2021) «gli americanipotranno ottenere ilnon piùdel primo». Lo ha scritto il presidente degli Stati Uniti Joesu Twitter a un anno dallo scoppio...

