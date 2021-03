Usa | Biden | “Il 4 luglio sarà giorno dell’indipendenza dal Covid” Il video

(Di venerdì 12 marzo 2021) Usa,: “Il 4dal” Roma, 12 mar. (askanews) – E’ stato un anno difficile e pieno di perdite, per tutti, ma questo non è il momento di mollare, bisogna attenersi alle regole. Questo l’appello del presidente Usa Joenel suo primo discorso tv nel prime time a un anno dal primo lockdown per il-19, in cui ha dato speranza agli americani ma ha voluto allo stesso tempo avvertire che il Paese rischia nuove restrizioni se abbasserà la guardia. “Per il 4, c’è una buona probabilità che voi, le vostre famiglie e i vostri amici possiate riunirvi nel vostro cortile o nel vostro quartiere e fare un barbecue per celebrare il. ...

