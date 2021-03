Uomini e Donne, nella puntata di oggi: Samantha confusa, nascono nuovi legami (Di venerdì 12 marzo 2021) nella puntata di oggi di Uomini e Donne, venerdì 12 marzo, continueremo ad assistere alle dinamiche del trono classico e di quello over. Durante la messa in onda di ieri non si è fatto altro che parlare di Gemma e dei suoi nuovi flirt. Solo verso la parte conclusiva della puntata, poi, si è passati a Massimiliano, il quale si è trovato molto bene con una dama. Per tale motivo, quest’oggi assisteremo alle dinamiche degli altri due tronisti e di altri esponenti del parterre degli over. Spoiler puntata di oggi trono classico La puntata di ieri di Uomini e Donne è finita con una splendida esterna tra Massimiliano ed Eugenia e nella puntata ... Leggi su kontrokultura (Di venerdì 12 marzo 2021)didi, venerdì 12 marzo, continueremo ad assistere alle dinamiche del trono classico e di quello over. Durante la messa in onda di ieri non si è fatto altro che parlare di Gemma e dei suoiflirt. Solo verso la parte conclusiva della, poi, si è passati a Massimiliano, il quale si è trovato molto bene con una dama. Per tale motivo, quest’assisteremo alle dinamiche degli altri due tronisti e di altri esponenti del parterre degli over. Spoilerditrono classico Ladi ieri diè finita con una splendida esterna tra Massimiliano ed Eugenia e...

