Uomini e Donne, anticipazioni venerdì 12 marzo 2021 (Di venerdì 12 marzo 2021) anticipazioni Uomini e Donne. Scopriamo cosa succederà oggi, 12 marzo, nella nuova puntata del dating show di Canale 5 In base a quello che riporta Il Vicolo delle News, oggi a Uomini e Donne si siedono al centro Luca con Angela, Elisabetta e Federica. Angela racconta che ci sono stati dei baci appassionati e per lei è stato come un colpo di fulmine. Luca però è uscito anche con Federica e si è trovato bene. Stasera, inoltre, uscirà anche con Elisabetta. Maria de Filippi prende parola per chiedere ad Angela se è d’accordo con questa situazione e lei ammette che le scoccia ma lo accetta. Intanto Elisabetta esce anche con Alessandro e questo esce con Maria, ed è proprio Alessandro a dire che vuole uscire con Elisabetta ma si prende un rifiuto poichè deve uscire con Luca e così ... Leggi su zon (Di venerdì 12 marzo 2021). Scopriamo cosa succederà oggi, 12, nella nuova puntata del dating show di Canale 5 In base a quello che riporta Il Vicolo delle News, oggi asi siedono al centro Luca con Angela, Elisabetta e Federica. Angela racconta che ci sono stati dei baci appassionati e per lei è stato come un colpo di fulmine. Luca però è uscito anche con Federica e si è trovato bene. Stasera, inoltre, uscirà anche con Elisabetta. Maria de Filippi prende parola per chiedere ad Angela se è d’accordo con questa situazione e lei ammette che le scoccia ma lo accetta. Intanto Elisabetta esce anche con Alessandro e questo esce con Maria, ed è proprio Alessandro a dire che vuole uscire con Elisabetta ma si prende un rifiuto poichè deve uscire con Luca e così ...

Advertising

matteosalvinimi : Sempre GRAZIE alle donne e agli uomini dell’Arma dei @_Carabinieri_. - elenabonetti : Voglio mettere in campo una misura che sostenga i costi per le sostituzioni di maternità per le imprese per evitare… - emergenzavvf : Dati @istat_it, 92,2% la fiducia degli italiani sui #vigilidelfuoco: “Si conferma la straordinaria stima riposta n… - musicmugger : Io non dico mai che tutti gli uomini fanno schifo, ma occorre rendersi conto che i dati parlano chiaro: c'è poco da… - Alteo13290542 : @ary_anna @Drittorovescio_ @lucabattanta Sani di MENTE non di corpo accanto a me sono MORTI come mosche Giovani Vec… -