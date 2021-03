Uomini e Donne, anticipazioni del 12 marzo: Samantha vede Gero e litiga con Armando (Di venerdì 12 marzo 2021) Quinto ed ultimo appuntamento settimanale di Uomini e Donne La programmazione di Uomini e Donne è giunta al termine. Infatti, oggi pomeriggio alle 14:45 su Canale 5 andrà in onda l’ultimo appuntamento settimanale. Cosa accadrà nella puntata di venerdì 12 marzo 2021? Gli spoiler forniti dal blog Il Vicolo delle News, svelano che Samantha si è vista con Gero ma quest’ultimo ha fatto un’esterna anche con Lara. Inoltre in trasmissione ci sarà una forte discussione tra la nuova tronista ed Armando Incarnato. Nella lite si intrometterà anche l’opinionista Gianni Sperti. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa vedremo nelle prossime ore. La tronista Samantha continua a frequentare Gero Le ... Leggi su kontrokultura (Di venerdì 12 marzo 2021) Quinto ed ultimo appuntamento settimanale diLa programmazione diè giunta al termine. Infatti, oggi pomeriggio alle 14:45 su Canale 5 andrà in onda l’ultimo appuntamento settimanale. Cosa accadrà nella puntata di venerdì 122021? Gli spoiler forniti dal blog Il Vicolo delle News, svelano chesi è vista conma quest’ultimo ha fatto un’esterna anche con Lara. Inoltre in trasmissione ci sarà una forte discussione tra la nuova tronista edIncarnato. Nella lite si intrometterà anche l’opinionista Gianni Sperti. Ma andiamo are nello specifico cosa vedremo nelle prossime ore. La tronistacontinua a frequentareLe ...

Advertising

matteosalvinimi : Sempre GRAZIE alle donne e agli uomini dell’Arma dei @_Carabinieri_. - elenabonetti : Voglio mettere in campo una misura che sostenga i costi per le sostituzioni di maternità per le imprese per evitare… - elenabonetti : Sono vicina a Lara Lugli. Pensare che le donne debbano essere costrette a scegliere la doverosa possibilità di real… - duiliod933 : RT @MamafricaO: Anche noi ci uniamo all'appello alla Ministra #Lamorgese perché vengano effettuati voli di evacuazione dalla #Libia e quin… - incantodineve : RT @_lety_22_: Vittorio: 'Volevo mettere la donna in primo piano e gli uomini sullo sfondo.' Irene: 'Dovrebbe essere sempre così.' #ilparad… -