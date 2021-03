Uomini e Donne, anticipazioni 12 marzo: Gemma Galgani attratta da Luca? Frecciatina da Tina Cipollari (Di venerdì 12 marzo 2021) Uomini e Donne, anticipazioni 12 marzo: ecco come si concluderà la settimana della trasmissione. Uomini e Donne, anticipazioni 12 marzo: Luca ha attirato l’attenzione di Gemma Galgani, Tina Cipollari la attacca Oggi si dovrebbe parlare per esempio del cavaliere Luca, che si è fatto notare da Gemma Galgani. Quest’ultima gli ha fatto una serie di apprezzamenti e ha detto di essere molto simile a lui sotto certi aspetti. Ennesima critica da parte di Tina Cipollari. Luca intanto sta ancora frequentando Federica, Elisabetta e Angela. Con lei si sarebbe anche baciato ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 12 marzo 2021)12: ecco come si concluderà la settimana della trasmissione.12ha attirato l’attenzione dila attacca Oggi si dovrebbe parlare per esempio del cavaliere, che si è fatto notare da. Quest’ultima gli ha fatto una serie di apprezzamenti e ha detto di essere molto simile a lui sotto certi aspetti. Ennesima critica da parte diintanto sta ancora frequentando Federica, Elisabetta e Angela. Con lei si sarebbe anche baciato ...

