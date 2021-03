Uomini e Donne, anticipazioni 12 marzo: colpo di scena, Samantha Curcio conosce un cavaliere del Trono Over (Di venerdì 12 marzo 2021) anticipazioni della puntata di Uomini e Donne di venerdì 12 marzo 2021. Come di consueto, il dating show condotto da Maria De Filippi andrà in onda su Canale 5 alle 14:45. La nuova versione vede in contemporanea le vicende del Trono Classico e del Trono Over. Ma vediamo cosa accadrà nella puntata che verrà trasmessa oggi pomeriggio. Uomini e Donne, cosa è … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 12 marzo 2021)della puntata didi venerdì 122021. Come di consueto, il dating show condotto da Maria De Filippi andrà in onda su Canale 5 alle 14:45. La nuova versione vede in contemporanea le vicende delClassico e del. Ma vediamo cosa accadrà nella puntata che verrà trasmessa oggi pomeriggio., cosa è … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

