Una Vita anticipazioni spagnole, la verità sulla gravidanza di Genoveva (Di venerdì 12 marzo 2021) Le puntate spagnole di Una Vita lasciano presagire numerose sorprese per i telespettatori, in particolare, l’attenzione si concentra sulla figura di Genoveva, uno dei personaggi più amati della serie televisiva. Si tratta della cattiva che, secondo le trame, sta tentando di avere Felipe tutto per se, facendo in modo e con ogni mezzo, di allontanarlo da Marcia. La Salmeron ad un certo punto rivelerà di essere in attesa di un figlio dall’avvocato, ma le cose non sono come sembrano. Vediamo nel dettaglio quello che sarà il futuro e l’evolversi della storia tra Genoveva e Felipe. Una Vita, chi è Genoveva: l’antefatto Tra i numerosi personaggi affascinanti di Una Vita, c’è senz’altro Genoveva Salmeron. Quest’ultima viene interpretata ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 12 marzo 2021) Le puntatedi Unalasciano presagire numerose sorprese per i telespettatori, in particolare, l’attenzione si concentrafigura di, uno dei personaggi più amati della serie televisiva. Si tratta della cattiva che, secondo le trame, sta tentando di avere Felipe tutto per se, facendo in modo e con ogni mezzo, di allontanarlo da Marcia. La Salmeron ad un certo punto rivelerà di essere in attesa di un figlio dall’avvocato, ma le cose non sono come sembrano. Vediamo nel dettaglio quello che sarà il futuro e l’evolversi della storia trae Felipe. Una, chi è: l’antefatto Tra i numerosi personaggi affascinanti di Una, c’è senz’altroSalmeron. Quest’ultima viene interpretata ...

